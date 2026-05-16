Alluvione anniversario a due facce Privati e imprese ancora nei guai

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anniversario dell'alluvione si presenta con un clima di contrasto, mentre alcune sirene di emergenza continuano a suonare, altre restano silenziose o smettono di funzionare. Le strade sono ancora invase dall’acqua e molte abitazioni e aziende si trovano in difficoltà, con danni che non sono ancora stati completamente valutati o riparati. La popolazione vive in attesa di risposte e di interventi concreti, mentre il ricordo dell’evento si mescola alle sfide quotidiane di chi deve ricostruire.

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Ci sono sirene che suonano e altre che invece non funzionano (melodie interrotte, singhiozzi, urla senza decibel). Si sono sentite di sicuro, nel terzo anniversario dell’alluvione – anzi delle alluvioni di maggio 2023 e poi settembre e ottobre 2024 – le sirene attivate dal Comune di Cesena a Martorano, Ronta e San Martino in Fiume. Qui era tutto fango e dolore e disperazione: ora il sindaco Enzo Lattuca sa che quel segnale di 60 secondi è prima di tutto un calco di cosa è stato fatto, ma anche un monito, anche perché non è il primo livello di comunicazione del disastro imminente. Ma ogni società ha bisogno di simboli e fatti concreti e amicizia civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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