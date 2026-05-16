All’Insubria il Centro Linguistico

All’Università dell’Insubria è attivo un centro dedicato allo studio delle lingue straniere, con un focus crescente su innovazione digitale e Intelligenza Artificiale. Questi ambiti sono ormai parte integrante dei programmi universitari e delle attività lavorative. La presenza di risorse e corsi specifici punta a preparare gli studenti alle esigenze di un mercato del lavoro in rapido cambiamento. La struttura si occupa di integrare le competenze linguistiche con le nuove tecnologie digitali per favorire un apprendimento più efficace.

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