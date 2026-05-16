All’Insubria il Centro Linguistico
All’Università dell’Insubria è attivo un centro dedicato allo studio delle lingue straniere, con un focus crescente su innovazione digitale e Intelligenza Artificiale. Questi ambiti sono ormai parte integrante dei programmi universitari e delle attività lavorative. La presenza di risorse e corsi specifici punta a preparare gli studenti alle esigenze di un mercato del lavoro in rapido cambiamento. La struttura si occupa di integrare le competenze linguistiche con le nuove tecnologie digitali per favorire un apprendimento più efficace.
Lingue straniere, innovazione digitale e Intelligenza Artificiale diventano sempre più centrali nella formazione universitaria e nel lavoro. Con questo obiettivo l’Università dell’Insubria presenta il nuovo Centro Linguistico di Ateneo, il Cla Insubria, attivo dal gennaio 2026 nelle sedi di Varese e Como. L’appuntamento è fissato per mercoledì nell’aula magna Granero Porati di via Dunant a Varese, dove si alterneranno incontri e approfondimenti dedicati alla didattica linguistica del futuro, alle certificazioni internazionali e alle nuove tecnologie applicate all’apprendimento. Tra i momenti centrali dell’evento la lectio del professor... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Alluniversità dellInsubria nasce il CLA: centro linguistico per le certificazioni
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Da oggi il Centro Linguistico di Ateneo - CLA Insubria è diventato Approved Test Centre - Centro Autorizzato per le certificazioni linguistiche della Oxford Academic (Oxford University Press), approvate dalla University of Oxford. A breve il CLA Insubria org facebook
Il CLA Insubria - Centro Linguistico di Ateneo si presenta: mercoledì 20 maggio, a Varese, una giornata su didattica linguistica, IA, certificazioni e competenze interculturali. Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria: forms.office.com/e/FCJ5JE5eEY x.com
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