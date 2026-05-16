Oggi e domani il Teatro Repower ospita “Alibi”, il nuovo capitolo di Italy Bares. Lo spettacolo coinvolge circa 150 artisti tra attori, cantanti e performer, creando un grande evento teatrale. La produzione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si concentra sulla presenza di un elevato numero di partecipanti. La rappresentazione si svolge in un ambiente chiuso, con misure di sicurezza adottate per garantire la salute di tutti i presenti.

Oggi e domani il Teatro Repower si tinge di mistero con “ Alibi ”, il nuovo capitolo di Italy Bares, lo show più popolato d’Italia come suggeriscono i 150 attori, cantanti, performer sul palco. Quest’anno il musical abbraccia il linguaggio del crime: un’indagine teatrale ironica e misteriosa introdotta dal giornalista Stefano Nazzi, che accompagna gli spettatori nel cuore di una vicenda concepita per riflettere sulle ipocrisie sociali, sul conflitto e sulla difficoltà di ascoltare davvero gli altri. Nato nel 2019 da un’idea del direttore artistico Giorgio Camandona mutuata da oltre oceano, Italy Bares è diventato negli anni un appuntamento simbolo di spettacolo e solidarietà, coinvolgendo gratuitamente i migliori professionisti sulla scena a sostegno di Anlaids Lombardia ETS. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Alibi”, lo show più ‘popolato’ d’Italia: 150 artisti sul palco (e Stefano Nazzi)

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