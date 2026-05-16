Alatri ruba un’auto e tenta la fuga dopo un incidente | arrestato 20enne

A Alatri, un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e dalla Polizia Locale dopo aver rubato un’auto e aver tentato di fuggire in seguito a un incidente. Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre tentava di scappare. Le forze dell’ordine hanno accusato il 20enne di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto poco dopo gli episodi verificatisi nel centro della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, con il supporto della Polizia Locale della città, hanno arrestato un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.L’intervento è scattato durante i rilievi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: ruba parti di auto in sosta e tenta fuga, arrestato all’uscita di Monte Porzio CatoneE’ stato sorpreso mentre tentava di rubare delle parti elettroniche e meccaniche di auto in sosta nel quartiere Ardeatino di Roma. Alatri, giovane del posto ruba l’auto a una donna: l’incidente fa scoprire tutto ai CarabinieriAd Alatri un 20enne è stato arrestato dopo un incidente: la Smart che guidava era stata rubata poco prima a una donna del posto. ilquotidianodellazio.it