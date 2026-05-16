Ai Bononcini Meta | Serve quadro normativo che accompagni innovazione

Durante un evento a Capri, un rappresentante di Meta ha sottolineato la necessità di un quadro normativo adeguato per supportare lo sviluppo delle innovazioni nel settore dei dispositivi indossabili basati sull'intelligenza artificiale. Ha evidenziato che l’Italia e l’Europa possiedono un potenziale di leadership in questo ambito, grazie anche a collaborazioni tra aziende leader nel settore tecnologico e lenti ottiche. La discussione si è concentrata sull'importanza di regole chiare per favorire la crescita e l’innovazione.

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Capri (Na), 15 mag. (Adnkronos) - “L'Italia e l'Europa hanno un reale potenziale di leadership nel campo dei dispositivi wearable basati sull'intelligenza artificiale, grazie anche a eccellenze industriali come la partnership tra Meta ed EssilorLuxottica. Un potenziale che si riflette già oggi nel valore concreto di queste tecnologie per le persone con disabilità visiva, che possono contare su maggiore autonomia e accessibilità grazie a soluzioni intelligenti e hands?free. Per cogliere pienamente questa opportunità è però essenziale un quadro normativo che accompagni l'innovazione. Ad esempio, il Regolamento Ue sulle Batterie, che impone la facile rimovibilità delle batterie nei dispositivi elettronici, rischia di penalizzare lo sviluppo dei wearable. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ai, Bononcini (Meta): "Serve quadro normativo che accompagni innovazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ai Musei Capitolini c’è un quadro che cambia davanti ai tuoi occhi: serve una torcia per vedere il segreto nascosto Safer Internet Day, Laura Bononcini di Meta: Instagram capirà se un ragazzo mente sulla sua etàMartedì 11 febbraio 2025 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla ... rainews.it Metafestival, Bononcini: il Metaverso per noi è il futuro di InternetA Torino nuova edizione del MetaFestival, festival dedicato al Metaverso, tanti i protagonisti di questa manifestazione organizzata dall'ANGI - Associazione nazionale giovani innovatori, come Laura ... rainews.it