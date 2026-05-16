In un recente sviluppo nel settore agricolo, un rappresentante europeo ha annunciato che l’Unione Europea ha raggiunto un accordo sull’utilizzo delle Tecnologie di Evoluzione Assistita (Tea), ovvero le nuove tecniche di inseminazione. La notizia sottolinea come le istituzioni dell’Europa abbiano deciso di adottare queste innovazioni, che rappresentano un passo avanti nel miglioramento delle pratiche agricole. La decisione arriva dopo un periodo di discussioni e valutazioni sulle implicazioni di queste tecnologie per il settore.

”Per fortuna l'Europa si è convinta su un tema come i Tea (Tecnologie di Evoluzione Assistita) che sono le nuove tecnologie di inseminazione. Devo dire che l'Italia è stata antesignana e ha aperto la strada dimostrandosi protagonista in positivo. Ovviamente bisogna far tutti sistema e squadra capendo che non c'è più tempo da perdere per innovare”. Lo ha detto Silvia Fregolent, vicepresidente della Commissione Agricoltura e membro della Commissione Ambiente al Senato, durante l’incontro “Il filo che ci unisce – Ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato da Syngenta all’interno della decima edizione del Food&Science Festival di Mantova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Agricoltura: Fregolent (Iv), Europa si è convinta su Tecnologie di Evoluzione Assistita

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