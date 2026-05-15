Agricoltura Fregolent Iv | Mantenere l’eccellenza italiana

Durante il Food&Science Festival si è discusso di agricoltura, con un rappresentante che ha sottolineato l’importanza di preservare l’eccellenza italiana nel settore. La manifestazione si svolge da diversi anni e si concentra sulla promozione della cultura alimentare e scientifica legata all’agricoltura. La conversazione ha riguardato le sfide e le opportunità del settore, senza entrare in dettagli specifici su progetti o iniziative in corso.

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(Adnkronos) – "È importante parlare di agricoltura nei tempi moderni e il Food&Science Festival lo fa da tempo. Oggi parlare di agricoltura vuol dire parlare di nuovi tipi di sementi, di nuove tecnologie, di un'agricoltura che consuma meno suolo, meno risorse idriche, meno risorse naturali e che, ugualmente, deve mantenere l'eccellenza italiana". Così Silvia Fregolent, vicepresidente della Commissione Agricoltura e membro della Commissione Ambiente al Senato, intervenendo oggi a Mantova durante l’incontro “Il filo che ci unisce – Ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato da Syngenta all’interno della decima edizione del Food&Science Festival. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terziario, Fregolent (Iv): "E' decisivo ma la politica superi dualismo con industria" Roccapiemonte, “OrtArt”: quando la riabilitazione incontra l’agricoltura d’eccellenzaIl Centro di Riabilitazione Villa Silvia di Roccapiemonte annuncia il rinnovo del progetto “OrtArt”, l’innovativo protocollo di collaborazione... Agricoltura, Fregolent (Iv): Mantenere l’eccellenza italianaMantova, 15 mag. (Adnkronos) - È importante parlare di agricoltura nei tempi moderni e il Food&Science Festival lo fa da tempo. Oggi parlare di agricoltura vuol dire parlare di nuovi tipi di sementi, ... lanuovasardegna.it Fregolent (IV), Lollobrigida mette a rischio made in ItalyMi auguro che quella di Lollobrigida sia solo l'ennesima gaffe inconsapevole, perché l'idea di produrre bresaola in Italia con carne ormonata proveniente dagli Stati Uniti, anche solo per esportarla ... ansa.it