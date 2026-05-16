Addio al magistrato Arena | tra ‘ndrangheta calcio e cronaca nera

È scomparso un magistrato noto per aver indagato sui collegamenti tra la criminalità organizzata e il mondo dello sport. Durante la sua carriera ha condotto un'inchiesta che ha coinvolto il club di calcio e le attività illecite legate alla ‘ndrangheta. Tra le sue indagini più note, quella che ha portato alla luce i rapporti tra alcune figure del calcio e ambienti criminali. La sua attività si è concentrata anche su casi di cronaca nera, lasciando un segno nel panorama giudiziario.

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? Domande chiave Come ha fatto Arena a svelare i legami tra 'ndrangheta e calcio?. Quali segreti ha portato con sé l'inchiesta che ha colpito il Genoa?. Perché il magistrato doveva vivere sotto scorta costante durante le indagini?. Cosa ha scoperto Arena nel caso del femminicidio di Clara Ceccarelli?.? In Breve Inchiesta La Svolta e combine Genoa-Venezia coordinate con il collega Alberto Lari.. Femminicidio di Clara Ceccarelli nel febbraio 2021 causato da Renato Scapusi.. Lotta alle infiltrazioni della 'ndrangheta in Liguria dopo vent'anni di servizio.. Il magistrato Giovanni Arena è deceduto dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto profondo negli uffici della Procura di Genova dove ha prestato servizio per oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al magistrato Arena: tra ‘ndrangheta, calcio e cronaca nera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elio Clero Bertoldi: cronaca nera e calcio, un’era finisceIl giornalismo umbro piange la scomparsa di Elio Clero Bertoldi, decano della cronaca nera e giudiziaria. L’addio a Gianni Leoni, ha raccontato la cronaca nera italiana: “Eccomi qua, l’intervistatore di mostri”Bologna, 28 aprile 2026 – “Eccomi qua, l’intervistatore di mostri”, sorrideva Gianni Leoni in una delle ultime occasioni pubbliche, fra gi stemmi...