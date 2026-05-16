addio ad armando dini una guida nello sport

Camaiore piange la scomparsa di Armando Dini, storico presidente dell’associazione sportiva locale. La cittadina e il settore dell’atletica si sono uniti nel ricordarlo, evidenziando il suo ruolo di guida e punto di riferimento nel mondo dello sport. Dini aveva ricoperto per molti anni la posizione di presidente, contribuendo allo sviluppo dell’atletica nella comunità. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio tra gli atleti e le persone vicine all’ambiente sportivo della zona.

Camaiore e soprattutto l’ Atletica cittadina piangono il patron Armando Dini, storico presidente dell’associazione sportiva. Dini aveva 80 anni e di mestiere era idraulico, ma la sua passione da sempre era proprio la corsa, gli allenamenti, il mondo sportivo su pista dedicato ai giovani. Lascia la moglie Maria Cristina e i figli Daniela e Leonardo e lascia generazioni di atleti ed appassionati della disciplina che ha sempre avuto come sede locale il campo Tori. Quante volte Armando ha premiato ragazzini e ragazzine con i colori blu amaranto, quante ha firmato tesserini ed organizzato manifestazioni dalle tribune del Tori, a Marignana, che adesso verranno demolite e ricostruite per un futuro percorso dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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