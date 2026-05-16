Durante la Bologna Wine Week, un’azienda di acqua minerale ha sottolineato l’importanza della qualità dell’acqua nel contesto di degustazioni di vino e pasti. La partecipazione si inserisce in un evento dedicato alla promozione del settore vinicolo e alimentare, con un focus sulla scelta di prodotti che accompagnano le pietanze e le bevande. La presenza dell’azienda mira a evidenziare il ruolo dell’acqua minerale, in particolare quella di una marca specifica, nel completare l’esperienza gastronomica dei partecipanti.

"Partecipiamo alla Bologna Wine Week perché crediamo che la valorizzazione di un buon bicchiere di vino o un buon piatto passi anche dalla scelta dell’acqua che si porta in tavola". Giulia Camilla Wagner, responsabile Marketing e comunicazione di Fonte Plose, ne è sicura e lo ribadisce mentre racconta come mai l’azienda abbia deciso di sostenere in prima linea l’appuntamento della Bologna Wine Week: "L’acqua c’è sempre sulla tavola – spiega Wagner –. E chi fa attenzione agli ingredienti e alla cura del vino, o a quello che si mangia, fa attenzione anche all’acqua: sono contesti che vanno di pari passo". "A Bologna ci rivogliamo a quei ristoratori che hanno una certa cura per i dettagli e che si vogliono distinguere: Acqua Plose infatti è un’acqua di eccellenza per le sue caratteristiche naturali – prosegue Wagner –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Acqua Plose, la scelta giusta per i bolognesi"

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