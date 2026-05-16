Il difensore dell’Inter si appresta a disputare la sua ultima partita da titolare allo stadio di San Siro, in una sfida contro il Verona. La partita si svolge in un momento in cui la squadra ha già conquistato lo scudetto. Durante la preparazione, sono emerse alcune informazioni riguardo alle dinamiche interne alla formazione e alla decisione di lasciare il club. La gara contro il Verona rappresenta per lui un addio ufficiale al pubblico nerazzurro.

di Alberto Petrosilli Il difensore nerazzurro si prepara all’ultima da titolare a San Siro contro il Verona pronto a celebrare lo scudetto appena vinto. Tra i giocatori destinati a lasciare l’ Inter al termine della stagione c’è anche Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro dovrebbe disputare contro il Verona la sua ultima gara da titolare a San Siro con la maglia interista, chiudendo così un capitolo importante della sua carriera milanese. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto riportato da Il Giorno, nelle ultime ore è emerso anche un curioso retroscena legato alla partita contro il Parma, quella che ha consegnato matematicamente il ventunesimo scudetto ai nerazzurri guidati da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi ai saluti: emerge un retroscena sulla sfida scudetto col Parma

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