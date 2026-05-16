Una delegazione di sindaci sarà ricevuta dalla Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo. L’incontro è stato deciso dopo che i rappresentanti dei sindaci avevano presentato un appello sulla questione legata alle infrastrutture e alla gestione territoriale. La riunione si terrà nei prossimi giorni e prevede l’ascolto delle richieste e delle osservazioni provenienti dai primi cittadini. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma l’appuntamento rappresenta un passo importante nel confronto tra istituzioni e amministratori locali.

Una delegazione di sindaci sarà ricevuta e ascoltata dalla Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo. La lettera d’invito è stata inviata proprio ieri da Jonathan Lobati, presidente forzista della medesima Commissione. Il riferimento è ai 50 primi cittadini, quasi tutti dell’area metropolitana di Milano non fosse per Seregno (provincia di Monza e Brianza), quasi tutti di centrosinistra, che solo martedì, quindi quattro giorni fa, avevano a loro inviato una lettera al governatore lombardo Attilio Fontana, al presidente dell’Aula del Pirellone, Federico Romani, e ai consiglieri lombardi, per chiedere di essere coinvolti nella discussione del progetto di legge che ambisce a disciplinare l’apertura di nuovi Data center in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accolto l’appello dei sindaci: confronto in Commissione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sopralluogo della commissione sul rischio idrogeologico, l'ira dei sindaci: "Solo un'azione politica"Unanime lo sdegno dei sindaci della provincia di Ravenna sul sopralluogo nel territorio della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio...

Terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, in Commissione la proposta di Sud Chiama NordÈ stata accolta, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti così come previsto dal regolamento d’Aula, la richiesta avanzata dal gruppo...

'Castello delle Cerimonie', lo stop è bloccato! Il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Grand Hotel La Sonrisa. Riaperto il 'Castello delle Cerimonie' fino all'udienza del 4 giugno. Accolto l'appello della famiglia Polese che ribalta la decisione del Tar. S x.com

Accolto l’appello dei sindaci: confronto in CommissioneUna delegazione di sindaci sarà ricevuta e ascoltata dalla Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo. La lettera ... ilgiorno.it

Ho creato un sito anonimo per condividere i salari dei Dev in Portogallo reddit

Il teatro cambia nome. Accolto l’appello di Muti: Sarà intitolato a GuiLa sindaca Sara Funaro lo aveva annunciato lo scorso dicembre, nel cinquantesimo anno dalla morte del Maestro. Adesso la delibera, su proposta dell’assessora alla Toponomastica Caterina Biti, è stata ... lanazione.it