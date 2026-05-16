A Seoul, il makgeolli, tradizionale bevanda a base di riso, sta vivendo un rinnovamento che la allontana dalla sua immagine di bevanda delle generazioni più anziane. Sempre più giovani e appassionati di cultura pop si avvicinano a questa tradizione, contribuendo a trasformarla in un fenomeno di tendenza. La sua presenza si fa sentire anche nei locali più alla moda e sui social media, segnando un cambiamento nel modo in cui viene percepita e consumata. Non è necessario partecipare a eventi di musica o visitare negozi di bellezza per percepire questa evoluzione.

Per capire davvero cosa sta succedendo oggi in Corea del Sud non bisogna necessariamente entrare in un concerto K-pop, in un flagship store beauty di Seongsu o sul set di un drama Netflix. A volte basta osservare una ciotola di makgeolli. Bianca, opaca, leggermente frizzante, con quella fermentazione morbida e irregolare che per decenni ha raccontato soprattutto la Corea rurale, agricola, lontana dall’estetica iper moderna che il Paese ha esportato nel mondo negli ultimi vent’anni. Eppure oggi proprio quella bevanda antichissima è diventata uno dei simboli più interessanti della trasformazione culturale coreana contemporanea. A Seoul il makgeolli sta vivendo qualcosa che va molto oltre la semplice riscoperta gastronomica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - A Seoul il makgeolli non è più la bevanda dei nonni: come la Corea sta trasformando l’alcool tradizionale in fenomeno pop

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