a magenta 180 studenti imparano a salvare una vita

A Magenta, 180 studenti partecipano a un corso di primo soccorso promosso dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia. L’iniziativa si svolge presso un istituto scolastico locale e prevede lezioni pratiche e teoriche sul come intervenire in situazioni di emergenza. Durante le sessioni, gli studenti apprendono tecniche di rianimazione e l’uso del defibrillatore. La formazione mira a preparare i giovani a intervenire tempestivamente in casi di emergenza, contribuendo alla sicurezza della comunità.

Magenta (Milano) – Anche quest’anno Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia) ha partecipato a ‘Salva per essere salvato ’, la giornata dedicata alla diffusione della cultura del primo soccorso e della prevenzione cardiovascolare che ha coinvolto studenti e cittadini di Magenta, in provincia di Milano. L’iniziativa, promossa da AREU, ASST Ovest Milanese e Comune di Magenta, si è svolta nella palestra della scuola Santa Caterina e nel Centro Polivalente di piazza Arrigo VII. Ben 180 studenti delle scuole superiori cittadine hanno preso parte alla sessione pratica del corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), imparando a riconoscere un arresto cardiaco, eseguire le prime manovre di rianimazione e utilizzare correttamente il defibrillatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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