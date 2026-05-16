A Città Sant' Angelo iniziano i casting per l' edizione 2026 di Miss Adriatico

Sabato 16 maggio alle 16:30 si svolgeranno i casting per l'edizione 2026 di Miss Adriatico a Città Sant'Angelo. Si tratta della cinquantesima edizione del concorso di bellezza internazionale. Le selezioni si terranno in una location non ancora specificata. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge ragazze provenienti da diverse nazioni. La giornata di sabato prevede la partecipazione di aspiranti concorrenti che si presenteranno davanti alla giuria. La fase di selezione durerà fino alla conclusione dei provini.

Iniziano alle ore 16:30 di sabato 16 maggio i casting di Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale giunto alla sua 50esima edizione. Negli eleganti spazi del PalaModa d'Abruzzo, nel padiglione D del centro Ibisco di Città Sant'Angelo sono annunciate una quindicina di giovani aspiranti a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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