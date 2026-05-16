730 precompilato | come usare deduzioni e detrazioni per il rimborso
Il modello 730 precompilato permette ai contribuenti di inserire deduzioni e detrazioni fiscali in modo diretto, favorendo il calcolo del rimborso o della cifra da versare. Tuttavia, alcune spese, come quelle per assistenza a familiari o figli a carico, devono essere inserite correttamente per evitare di perdere eventuali benefici fiscali. La corretta compilazione delle sezioni dedicate ai vari costi è fondamentale per ottenere l’importo spettante senza rischi di errori o omissioni.
? Domande chiave Come evitare di perdere rimborsi ignorando i dati nel precompilato?. Quali spese per badanti e figli si possono dedurre davvero?. Quanto si può recuperare con le detrazioni per salute e istruzione?. Perché il controllo manuale delle spese incide sul saldo finale?.? In Breve Deduzioni per badanti e colf fino a 1.549,37 euro e 50% spese adozioni.. Detrazioni sanitarie del 19% su spese eccedenti la soglia di 129,11 euro.. Massimali previdenza complementare a 5.164,57 euro e fondi sanitari a 3.615,20 euro.. Detrazioni istruzione fino a 800 euro e sport per ragazzi fino a 210 euro.. Dal 14 maggio i contribuenti italiani possono iniziare a modificare e inviare il modello 730 precompilato, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 30 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Buongiorno qualcuno mi può indicare come devo fare per vedere il mio precompilato modello 730 con le sezioni a sx in quanto mi è più semplice modificarlo. Devo inserire delle spese mediche e non voglio inserire scontrino per scontrino. Grazie facebook
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