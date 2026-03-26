7 eventi impossibili | lo spettacolo che può essere visto una volta sola?

Esiste una regola non scritta nel mondo misterioso della magia e della prestidigitazione: mai ripetere lo stesso effetto due volte. Ed è per questo motivo che lo spettacolo “7 Eventi impossibili” di Galahad Hicks può essere visto una volta sola. Un unicum, un’esperienza diversa.Magia come non l'avete mai vista: scordatevi conigli, cilindri e guanti bianchi, ma soprattutto dimenticate i maghi visti in televisione e sui social. Preparatevi invece a essere trascinati in un ambiente misterioso che metterà alla prova la vostra percezione del reale in un’esperienza coinvolgente, immersiva e irripetibile nella quale dovrete abbracciare l'impossibile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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