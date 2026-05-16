400 studenti corrono a Gignod | ogni giro salva una vita dalla fame

A Gignod, 400 studenti si sono riuniti per una corsa benefica, dimostrando come un semplice gesto sportivo possa avere un impatto concreto. Ogni giro completato ha contribuito a finanziare pasti terapeutici destinati a bambini affetti da malnutrizione grave. L’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi sufficienti per fornire pasti speciali che aiutano a curare i piccoli malnutriti. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative sanitarie e ha coinvolto diverse scuole della zona.

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? Punti chiave Come può un giro di pista trasformarsi in un pasto terapeutico?. Quanto basta concretamente per salvare una vita dalla malnutrizione?. Come funziona il passaporto solidale utilizzato dagli studenti durante la gara?. Perché questo modello di micro-donazione è diventato un esempio di educazione civica?.? In Breve Percorso ad anello di 800 metri per gli studenti Ucv Grand Combin.. 28 centesimi garantiscono un pasto terapeutico tramite l'Ong Azione contro la fame.. 30 centesimi permettono di salvare una vita durante la quinta edizione dell'evento.. Passaporto solidale per segnare le promesse di donazione per ogni giro compiuto.. Circa 400 studenti dell’istituzione scolastica Ucv Grand Combin hanno corso ai piedi della Torre di Gignod per sostenere la causa contro la malnutrizione infantile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 400 studenti corrono a Gignod: ogni giro salva una vita dalla fame ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Autismo, 2.400 diagnosi nella Bergamasca: la rete per accompagnare ogni fase della vitaIn questa occasione, i luoghi simbolici si illuminano di blu, colore che richiama l’attenzione su una condizione che riguarda milioni di persone e le... “Chi salva una vita salva il mondo intero”: a Taurasi la lezione che fa riflettere sulle stradeUna mattinata intensa e ricca di emozioni quella vissuta oggi dagli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado...