18 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 18 maggio corrisponde al 138º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. In questa data, molte persone festeggiano il proprio compleanno e si distingue per caratteristiche come la determinazione e la profondità emotiva, accompagnate da una sensibilità accentuata e una tendenza alla riflessione. Non si registrano eventi storici o fatti di cronaca rilevanti associati specificamente a questa giornata, ma è un momento in cui si celebra anche l'inizio di nuove influenze astrologiche per chi è nato in questo periodo.

Il 18 maggio è il 138º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e profondo, con una forte sensibilità e una naturale inclinazione alla riflessione.Santo del giorno: San Giovanni I, papa.Proverbio del giorno: Se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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