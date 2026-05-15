Nel nuovo numero di Sportweek, il trequartista dell'Udinese rivela di aver migliorato le sue prestazioni, affermando di non commettere più gli stessi errori di prima. La rivista include anche un'intervista a Sal Da Vinci, che parla del Napoli, e un pezzo su Ravanelli e le sfide in Champions League. Inoltre, viene raccontato il percorso del vincitore di Sanremo, con dettagli sulla sua carriera e le sue aspirazioni. La pubblicazione offre uno sguardo approfondito su diversi protagonisti dello sport e dello spettacolo.

“Arriva un momento in cui ti guardi allo specchio e dici: ‘Vuoi continuare a essere un ragazzino, oppure dimostrare che hai anche una testa pensante?’. Il calcio mi dava angoscia, ora ho ritrovato il sorriso”. Nicolò Zaniolo, classe ’99, trequartista-seconda punta dell’Udinese, si è confessato a cuore aperto: “Ho fatto tanti errori, ora non sbaglio più”. È sua la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Sempre Zaniolo: “Di pregiudizi sul mio conto ne ho sofferti tanti, ma chi a vent’anni non si è divertito e non ha fatto cavolate?”. E ancora: “Se tornassi indietro, mi lascerei in maniera meno brusca con la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zaniolo si racconta: "Ora non sbaglio più". Sal Da Vinci e il Napoli, Ravanelli e la Champions

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