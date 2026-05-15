Zaniolo si racconta | Ora non sbaglio più Sal Da Vinci e il Napoli Ravanelli e la Champions
Nel nuovo numero di Sportweek, il trequartista dell'Udinese rivela di aver migliorato le sue prestazioni, affermando di non commettere più gli stessi errori di prima. La rivista include anche un'intervista a Sal Da Vinci, che parla del Napoli, e un pezzo su Ravanelli e le sfide in Champions League. Inoltre, viene raccontato il percorso del vincitore di Sanremo, con dettagli sulla sua carriera e le sue aspirazioni. La pubblicazione offre uno sguardo approfondito su diversi protagonisti dello sport e dello spettacolo.
“Arriva un momento in cui ti guardi allo specchio e dici: ‘Vuoi continuare a essere un ragazzino, oppure dimostrare che hai anche una testa pensante?’. Il calcio mi dava angoscia, ora ho ritrovato il sorriso”. Nicolò Zaniolo, classe ’99, trequartista-seconda punta dell’Udinese, si è confessato a cuore aperto: “Ho fatto tanti errori, ora non sbaglio più”. È sua la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Sempre Zaniolo: “Di pregiudizi sul mio conto ne ho sofferti tanti, ma chi a vent’anni non si è divertito e non ha fatto cavolate?”. E ancora: “Se tornassi indietro, mi lascerei in maniera meno brusca con la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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