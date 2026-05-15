Zamorano | La Uefa del 1998 non si cancella quella squadra ha vinto molto meno di quello che meritava
Durante un’intervista, l’ex calciatore ha affermato che la squadra della stagione 1998 non può essere cancellata e che avrebbe meritato risultati maggiori rispetto a quelli ottenuti. Ha inoltre sottolineato che quella formazione ha conquistato meno di quanto avrebbe dovuto, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni sulla percezione storica di quella squadra e dei suoi successi.
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