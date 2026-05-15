YouDoToo ecco la piattaforma digitale che supporta le persone con disabilità intellettiva
YouDoToo è una piattaforma digitale creata per favorire l’autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Dal 17 aprile al 17 maggio, sarà presente al Festival della robotica di Pisa, che si svolge nel Centro di preparazione olimpica di Tirrenia. La partecipazione mira a mostrare le funzionalità e gli obiettivi del progetto, attraverso dimostrazioni e incontri con il pubblico. La presenza al festival rappresenta un’occasione per sensibilizzare sull’utilizzo delle tecnologie a supporto delle persone con disabilità.
YouDoToo, la piattaforma digitale che promuove l’autonomia delle persone con disabilità intellettiva, sarà protagonista al Festival della robotica di Pisa, in programma da oggi al 17 maggio al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia (Pisa). Frutto della fusione tra competenze tecniche ed esperienze di vita reale, la app sviluppata dalla s tart up innovativa YouDoTools, utilizza l’intelligenza artificial e per accompagnare le persone con disabilità intellettiva nelle attività quotidiane e di lavoro, rafforzando la fiducia, la memoria operativa, supportandole nell’autonomia. Ogni percorso è costruito su misura, grazie a strumenti intuitivi che trasformano attività complesse in azioni guidate e accessibili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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