YouDoToo ecco la piattaforma digitale che supporta le persone con disabilità intellettiva

YouDoToo è una piattaforma digitale creata per favorire l’autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Dal 17 aprile al 17 maggio, sarà presente al Festival della robotica di Pisa, che si svolge nel Centro di preparazione olimpica di Tirrenia. La partecipazione mira a mostrare le funzionalità e gli obiettivi del progetto, attraverso dimostrazioni e incontri con il pubblico. La presenza al festival rappresenta un’occasione per sensibilizzare sull’utilizzo delle tecnologie a supporto delle persone con disabilità.

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