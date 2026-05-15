Il presidente cinese ha dichiarato che i rapporti tra Cina e Stati Uniti dovrebbero essere considerati come partner, piuttosto che rivali, auspicando un futuro positivo e definendo gli incontri recenti un onore. Tuttavia, ha avvertito che la gestione del tema di Taiwan dovrà essere affrontata con attenzione, mettendo in guardia contro eventuali errori che potrebbero compromettere le relazioni bilaterali. La discussione si inserisce in un quadro di rapporti complessi tra le due potenze, caratterizzati da aperture e avvertimenti.

Il sorpasso Il presidente cinese ribadisce a un Trump prodigo di complimenti la linea di Pechino. E incassa il riconoscimento di un rapporto tra pari Il sorpasso Il presidente cinese ribadisce a un Trump prodigo di complimenti la linea di Pechino. E incassa il riconoscimento di un rapporto tra pari «Avremo un fantastico futuro insieme. È un onore essere qui con te, è un onore essere tuo amico. Le relazioni tra Cina e Stati uniti saranno le migliori di sempre», dice Donald Trump, subito prodigo di complimenti. «Il mondo è giunto a un nuovo bivio. Cina e Stati uniti riusciranno a superare la trappola di Tucidide e a creare un nuovo paradigma per le relazioni tra le grandi potenze?» si chiede invece Xi Jinping, riferendosi alla formula con cui gli analisti richiamano il rischio di un conflitto tra una potenza egemone e una potenza emergente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Xi: «Partner, non rivali» degli Usa. Ma guai a «gestire male» il nodo Taiwan

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