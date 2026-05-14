Weekend a Roma | 14 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 maggio

Il fine settimana di metà maggio si avvicina, portando a Roma un calendario di eventi che si svolgeranno tra sabato 16 e domenica 17. Le previsioni meteo indicano un sabato con possibilità di pioggia, ma con tempo in miglioramento per la giornata successiva. Sono previsti quattordici eventi distribuiti tra diverse location della città, destinati a coinvolgere residenti e visitatori. La capitale si prepara a offrire un weekend ricco di appuntamenti, con un’intensa serie di attività che si svolgeranno nel corso dei due giorni.

Weekend di metà maggio alle porte, cosa fare sabato 16 e domenica 17 maggio a Roma e dintorni?Il tempo sarà più incerto nella giornata di sabato, ma dovrebbe migliorare nella giornata di domenica e quello in arrivo sarà un fine settimana ad alta intensità nella Capitale.Oltre ai grandi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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