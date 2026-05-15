L’agenzia di produzione ha comunicato la morte di Wakana Yamazaki, doppiatrice giapponese nota per aver dato la voce a Ran nella serie Detective Conan. La notizia è stata diffusa il 18 aprile, e l’artista aveva 61 anni al momento del decesso. La sua carriera si è concentrata principalmente nel doppiaggio di personaggi anime, contribuendo a diverse produzioni televisive e cinematografiche. La scomparsa di Yamazaki è stata annunciata ufficialmente dall’agenzia di rappresentanza.

L’agenzia Aoni Production ha annunciato la scomparsa della celebre doppiatrice giapponese Wakana Yamazaki, morta il 18 aprile all’età di 61 anni. La famiglia ha scelto di celebrare un funerale privato, lontano dall’attenzione pubblica. Yamazaki era conosciuta soprattutto per aver dato voce a Ran Mori nell’anime Detective Conan, ruolo che interpretava fin dal debutto della serie nel 1996. Nei primi mesi del 2026 l’attrice aveva sospeso temporaneamente il lavoro per sottoporsi a cure mediche. Durante la sua assenza, il personaggio era stato affidato alla collega Akemi Okamura, che continuerà ora ufficialmente ad interpretare Ran. La coincidenza ha colpito molti fan degli anime: anni fa era stata proprio Yamazaki a sostituire Okamura nel ruolo di Nami in alcuni episodi di One Piece, mentre quest’ultima era in maternità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Wakana Yamazaki, voce originale di Ran in Detective Conan, muore all’età di 61 anni

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