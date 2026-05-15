Vivere senza le tecnologie statunitensi

Per i cittadini europei, vivere senza le tecnologie statunitensi significherebbe rinunciare a molte delle applicazioni e servizi più diffusi, come WhatsApp per le comunicazioni, Google per le ricerche e le email, e le piattaforme di pagamento digitali come PayPal. Questa situazione potrebbe comportare l’adozione di alternative locali o di altri fornitori internazionali, con conseguenti cambiamenti nelle abitudini quotidiane e nelle modalità di gestione delle attività online. La dipendenza da queste tecnologie ha portato a una presenza capillare nella vita di tutti i giorni.

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Le parole che state leggendo in questo momento, ogni pixel che le compone, la rete di distribuzione per farle arrivare sul vostro schermo e il sistema operativo che fa funzionare lo smartphone che tenete in mano oggi non potrebbero esistere senza le grandi aziende tecnologiche statunitensi. È una dipendenza così profonda e pervasiva da risultare quasi invisibile, qualcosa di cui non ci siamo preoccupati per molto tempo, fino a quando i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti sono stati buoni e nel segno della collaborazione internazionale. Il ritorno alla Casa Bianca di Trump ha però fatto incrinare quel rapporto di collaborazione e tra le sue crepe sono diventati evidenti i rischi della forte dipendenza tecnologica europea dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Vivere senza le tecnologie statunitensi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gli Amish: Vita Senza Tecnologia e Segreti di una Comunità Unica @RELoSaiChe Sullo stesso argomento Leggi anche: A Ostia e Fiumicino nuove tecnologie per valorizzare e far vivere i siti archeologici Le mappe che decidono le elezioni statunitensiI giornali cominciano a scaldare i motori in vista delle elezioni di metà mandato di novembre. ...senza alcuna considerazione sulle conseguenze strutturali (o, più propriamente, politiche). È la tanto celebrata 'indipendenza' . . Indipendenza senza vincoli elettorali è irresponsabilità. Dopo arrivano lelleri lelleri, con calma, a dire noi credevamo che..., d x.com