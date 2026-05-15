A Viterbo, lungo via Cattaneo, alcune buche di circa dieci centimetri si trovano sulla strada, creando potenziali rischi per chi percorre quel tratto. La presenza di avvallamenti di questa profondità ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che si chiedono chi sia incaricato di intervenire per sistemare l’asfalto e ripristinare la sicurezza. La questione riguarda il mancato intervento di manutenzione sulla strada, che potrebbe causare incidenti o danni ai veicoli in transito.

? Domande chiave Chi deve intervenire per riparare quel tratto dimenticato di via Cattaneo?. Come può una buca di dieci centimetri mettere in pericolo i residenti?. Perché la manutenzione stradale ha ignorato proprio quel civico specifico?. Quali rischi corrono i pedoni con difficoltà motorie in quel punto?.? In Breve Buche profonde oltre 10 centimetri ai civici 17 e 19 di via Cattaneo.. La residente Vincenza Grazini segnala il rischio per i pedoni anziani.. Mancata manutenzione del manto stradale in quel tratto specifico da decenni.. Segnalazioni cittadine raccolte tramite email o WhatsApp al numero 3387796471.. Viterbo, via Carlo Cattaneo, civici 17 e 19: Vincenza Grazini segnala un tratto di strada mai asfaltato che espone i residenti a rischi concreti durante gli spostamenti quotidiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, via Cattaneo: buche di 10 cm mettono in pericolo i residenti

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