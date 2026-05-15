Viterbo accoglie undici migranti in fuga dalla Libia

Viterbo ha accolto undici migranti provenienti dalla Libia, arrivati tra le 131 persone il 14 maggio all'aeroporto di Fiumicino attraverso i corridoi umanitari. Questi individui sono in fuga da guerre e persecuzioni e sono stati accolti in Italia grazie a un accordo tra i ministeri dell’Interno. La loro presenza si inserisce in un più ampio intervento di assistenza umanitaria volto a offrire rifugio a chi cerca protezione nel paese.

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