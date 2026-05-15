Vincita al SuperEnalotto a Lanciano con un 5

Da chietitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel concorso di giovedì 14 maggio 2026, un'estrazione del SuperEnalotto ha portato a una vincita significativa nella regione. A Lanciano è stato centrato un “5” che ha generato una vincita di oltre 19.000 euro. La notizia è stata riportata da Agipronews, che specifica come il premio sia stato assegnato a un singolo giocatore. La schedina vincente è stata convalidata nella città, confermando la vincita. Finora, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla ricevuta o sui numeri scelti.

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Vincita al SuperEnalotto a Lanciano dove è stato realizzato un “5” da oltre 19mila euro.Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 14 maggio 2026, nella regione è stato realizzato un “5” da 19.281,24 euro presso il punto vendita tabaccheria Bianco Linda. invia del Mare.L’ultimo “6” da 35,4. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 09/05/2026

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