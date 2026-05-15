Videoarte musica e danza contemporanea accendono il festival Catalysi
Il festival Catalysi prenderà il via a Cesena sabato 13 giugno e presenterà una serie di eventi che coinvolgono diverse forme artistiche. Tra le performance in programma ci saranno spettacoli di danza, installazioni video, esibizioni musicali e sculture. La rassegna si svolgerà in vari spazi della città e durerà diversi giorni, offrendo agli spettatori un’occasione di assistere a rappresentazioni di arte contemporanea in diverse discipline. La manifestazione coinvolgerà artisti locali e internazionali.
Performance, danza, musica, video e scultura saranno al cuore di Catalysi festival, la rassegna in partenza a Cesena sabato 13 giugno. Articolato tra l’area a cielo aperto dell’Arena San Biagio e le profonde sale del Teatro Comandini, con un’appendice espositiva alla Sala lignea della Biblioteca. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
#buonadanza #perte #danza #ballet #ballerina #humor #dance #neiperte #viralvideo #shorts #amici #lol
Sullo stesso argomento
All'auditorium di Rivignano danza contemporanea con musica dal vivoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump “Il mio posto nel mondo” è una performance di danza contemporanea con...
Danza e musica in mostra, a Modena un'esperienza aperta a tutti per connettersi con l'arte contemporaneaDance Dance Dance è un'esperienza di spazio-musica-movimento curata dalla coreografa Elisa Balugani con la collaborazione dei musicisti Enrico Pasini...
Il 16 e 17 maggio, al #Mercadante arriva , coreografia di , danzatore e coreografo ungherese, in scena insieme a sette danzatori di Omma. La luna del titolo non è romantica, è cosmica. Con il suo ciclo di 28 giorni e le sue qua facebook
Musica e danza, la ricca stagione della Filarmonica Romana''Un ventaglio di musica, luoghi, e soggetti. Ce n'è per tutti, in particolare per le nuove generazioni per le quali ci auguriamo che la musica faccia parte della loro vita''. Paolo Baratta, ... ansa.it
Musica, videoarte, danza al Planetario: si inaugura il festival Sguardi SonoriROMA - La mostra Infinite Spaces, al Museo della Civiltà Romana, Planetario e Museo Astronomico di Roma, darà il via a Sguardi Sonori, festival d’arte contemporanea. L’evento avrà una forte componente ... roma.corriere.it