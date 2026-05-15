Videoarte musica e danza contemporanea accendono il festival Catalysi

Il festival Catalysi prenderà il via a Cesena sabato 13 giugno e presenterà una serie di eventi che coinvolgono diverse forme artistiche. Tra le performance in programma ci saranno spettacoli di danza, installazioni video, esibizioni musicali e sculture. La rassegna si svolgerà in vari spazi della città e durerà diversi giorni, offrendo agli spettatori un’occasione di assistere a rappresentazioni di arte contemporanea in diverse discipline. La manifestazione coinvolgerà artisti locali e internazionali.

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