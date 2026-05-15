Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 15 maggio 2026, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulle condizioni del traffico, eventuali rallentamenti e chiusure stradali, per aiutare gli utenti a pianificare i loro spostamenti. L’aggiornamento viene trasmesso regolarmente per mantenere gli automobilisti informati sulle variazioni della viabilità, in modo da favorire una circolazione più sicura e ordinata nella regione.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la strada statale Pontina per un incidente che coinvolge tre auto all'altezza di Castel Romano si sta in coda da Pomezia Nord verso Roma il traffico transita su una sola corsia un altro incidente sulla via Tiburtina all'altezza di Settecamini crea coda in direzione Roma ci spostiamo sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna code a tratti tra Bufalotta e A24 roma-teramo seguendo dalla diramazione Roma Sud all'ardeatina in carreggiata esterna code dalla 91 Roma Fiumicino alla via Ostiense sul tratto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 09:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove teniamo per di coda per un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato con ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it