Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 09 | 10
Alle 09:10 del 15 maggio 2026, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulle condizioni del traffico, eventuali rallentamenti e chiusure stradali, per aiutare gli utenti a pianificare i loro spostamenti. L’aggiornamento viene trasmesso regolarmente per mantenere gli automobilisti informati sulle variazioni della viabilità, in modo da favorire una circolazione più sicura e ordinata nella regione.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la strada statale Pontina per un incidente che coinvolge tre auto all'altezza di Castel Romano si sta in coda da Pomezia Nord verso Roma il traffico transita su una sola corsia un altro incidente sulla via Tiburtina all'altezza di Settecamini crea coda in direzione Roma ci spostiamo sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna code a tratti tra Bufalotta e A24 roma-teramo seguendo dalla diramazione Roma Sud all'ardeatina in carreggiata esterna code dalla 91 Roma Fiumicino alla via Ostiense sul tratto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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