Veterani della politica albergatori e ristoratori | tutti i nomi in corsa per il Comune di Cervia
Nel Comune di Cervia sono stati presentati diversi candidati per le prossime elezioni amministrative. Tra questi ci sono veterani della politica, albergatori e ristoratori che hanno deciso di candidarsi, portando con sé esperienze di diverso tipo. La sezione Dossier di RavennaToday.it dedica uno spazio alle inchieste esclusive, disponibile tramite abbonamento, per approfondire i dettagli delle candidature e le dinamiche in corso nella città. Per sostenere il lavoro giornalistico, è possibile visitare la pagina dedicata agli abbonamenti.
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