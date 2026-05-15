Il fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, alle 16.30, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di “Verissimo”. La conduttrice Silvia Toffanin tornerà a condurre lo show, che sarà trasmesso nel pomeriggio di sabato e domenica. L’evento televisivo si inserisce nel palinsesto di quei giorni e vedrà la presenza di vari ospiti. La trasmissione si propone di intrattenere il pubblico con interviste e momenti di approfondimento.

In onda nel weekend. Sabato 16 e domenica 17 maggio, alle 16.30 su Canale 5, torna l’appuntamento con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato La puntata sarà ricca di ospiti e racconti personali. In studio ci sarà Arisa, con la sua sensibilità artistica e il suo stile inconfondibile. Per la prima volta interverrà anche la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, che presenta il suo libro “La cura”. Spazio poi alla testimonianza di Diego Armando Maradona Junior, che torna a parlare della sua richiesta di giustizia dopo la riapertura del processo legato alla morte del padre. Non mancherà Mara Maionchi, con la sua energia e la sua storia professionale e personale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 16 e 17 maggio 2026

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