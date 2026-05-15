Venezia scontro tra i candidati | ticket a 50€ o autonomia speciale?

A Venezia è avvenuto un confronto tra i candidati in vista delle elezioni amministrative, incentrato su due temi principali: l'introduzione di un ticket da 50 euro e la richiesta di un’autonomia speciale simile a quella di altre città italiane. Sono state poste domande riguardo alle modalità di gestione dei flussi turistici con il ticket e alle strategie che i candidati intendono adottare per ottenere maggiore autonomia per la città. L’evento ha coinvolto i rappresentanti dei diversi schieramenti politici, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle proposte.

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? Domande chiave Come cambierebbe la gestione dei flussi con un ticket da 50 euro?. Quali strategie proporrà il candidato per ottenere l'autonomia speciale come Roma?. Chi gestirà la sicurezza urbana tra vigili di quartiere e nuovi assunti?. Come verranno diversificate le industrie di Marghera per ridurre la monocultura turistica?.? In Breve Venturini propone studio universitario entro 60 giorni sulla capacità di carico della città.. Martella punta su autonomia finanziaria equiparando Venezia a Roma tramite legge costituzionale.. Venturini propone assunzione di 200 nuovi vigili e stabilizzazione tavolo interforze.. Martella propone rilancio Parco scientifico tecnologico e filiera terre rare a Porto Marghera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, scontro tra i candidati: ticket a 50€ o autonomia speciale? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pasqua a Venezia, torna il ticket d'accessoAl via dal 3 aprile, a ridosso della Pasqua, il terzo anno di sperimentazione del contributo di accesso a Venezia. Venezia e ticket d’ingresso: il Ministro ipotizza nuove strategieA Mestre, nel chiostro dell’M9 durante l’incontro organizzato da Fratelli d’Italia intitolato Spazio attività produttive, si è aperta una riflessione... Il giornalista Mario Giordano a Accordi & Disaccordi ha toccato il tema della Biennale di Venezia, del padiglione russo e dello scontro tra Buttafuoco e il ministro Giuli. Io sto totalmente con Buttafuoco: ha confermato di essere una delle migliori personalità dell’ x.com Elezioni comunali, due sondaggi riaprono la sfida. Scontro sull'incarico a GabrielliMESTRE (VENEZIA) - Nel 2015, probabilmente, è stato l'ago della bilancia che portò alla vittoria Luigi Brugnaro. Undici anni dopo la sicurezza è di nuovo uno dei ... ilgazzettino.it Biennale di Venezia, le proteste in diretta: duemila al corteo pro Pal e padiglioni chiusi contro Israele. Scontro tra manifestanti e poliziaLa giornata dell'8 maggio: diversi spazi espositivi hanno chiuso per protesta. Osservatorio Israele: inaccettabile. Manifestazione in via Garibaldi: per la questura mille partecipanti. Salvini visita ... corrieredelveneto.corriere.it