Venezia scontro tra i candidati | ticket a 50€ o autonomia speciale?

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia è avvenuto un confronto tra i candidati in vista delle elezioni amministrative, incentrato su due temi principali: l'introduzione di un ticket da 50 euro e la richiesta di un’autonomia speciale simile a quella di altre città italiane. Sono state poste domande riguardo alle modalità di gestione dei flussi turistici con il ticket e alle strategie che i candidati intendono adottare per ottenere maggiore autonomia per la città. L’evento ha coinvolto i rappresentanti dei diversi schieramenti politici, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle proposte.

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? Domande chiave Come cambierebbe la gestione dei flussi con un ticket da 50 euro?. Quali strategie proporrà il candidato per ottenere l'autonomia speciale come Roma?. Chi gestirà la sicurezza urbana tra vigili di quartiere e nuovi assunti?. Come verranno diversificate le industrie di Marghera per ridurre la monocultura turistica?.? In Breve Venturini propone studio universitario entro 60 giorni sulla capacità di carico della città.. Martella punta su autonomia finanziaria equiparando Venezia a Roma tramite legge costituzionale.. Venturini propone assunzione di 200 nuovi vigili e stabilizzazione tavolo interforze.. Martella propone rilancio Parco scientifico tecnologico e filiera terre rare a Porto Marghera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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