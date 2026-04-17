A Mestre, nel chiostro dell’M9, si è tenuto un incontro organizzato da Fratelli d’Italia dedicato alle attività produttive. Durante l’evento, si è discusso delle possibili strategie per la gestione del turismo a Venezia e dell’introduzione di un sistema di ticket d’ingresso. Il ministro ha partecipato all’incontro e ha ipotizzato nuove soluzioni per regolamentare l’afflusso di visitatori nella città.

A Mestre, nel chiostro dell’M9 durante l’incontro organizzato da Fratelli d’Italia intitolato Spazio attività produttive, si è aperta una riflessione cruciale sul futuro della gestione turistica a Venezia. Il ministro del Turismo, Mazzi, ha infatti manifestato una posizione di apertura verso la possibilità di valutare percorsi alternativi rispetto al contributo d’accesso, pur non escludendo la validità della misura stessa dopo aver discusso con il sindaco attuale e con colui che succederà alla guida della città. Tra modelli romani e accoglienza: la strategia di Mazzi. Il dibattito sulla gestione dei flussi si è spostato su un piano pragmatico, dove l’esperienza del Pantheon a Roma è stata utilizzata come termine di paragone per comprendere l’impatto delle piccole somme versate dai visitatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia e ticket d’ingresso: il Ministro ipotizza nuove strategie

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