Randagismo l' assessore Sinagra fa il punto | Ecco i dati reali su canili costi e adozioni

L’assessore Agnese Sinagra ha presentato i dati aggiornati riguardanti il fenomeno del randagismo, concentrandosi sui numeri relativi ai canili, ai costi sostenuti e alle adozioni effettuate. Nel suo intervento, sono stati illustrati gli interventi realizzati e i progetti attivi dall’amministrazione comunale per la gestione della situazione. La comunicazione si è concentrata sui dati concreti raccolti nel corso dell’ultimo periodo.