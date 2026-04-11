Randagismo l' assessore Sinagra fa il punto | Ecco i dati reali su canili costi e adozioni
L’assessore Agnese Sinagra ha presentato i dati aggiornati riguardanti il fenomeno del randagismo, concentrandosi sui numeri relativi ai canili, ai costi sostenuti e alle adozioni effettuate. Nel suo intervento, sono stati illustrati gli interventi realizzati e i progetti attivi dall’amministrazione comunale per la gestione della situazione. La comunicazione si è concentrata sui dati concreti raccolti nel corso dell’ultimo periodo.
Numeri, interventi e progetti su randagismo e diritti degli animali; l'assessore Agnese Sinagra fa il punto sulla gestione del fenomeno tracciando un bilancio dell’attività svolta dall’amministrazione comunale.“All’atto dell’insediamento, nel 2022, abbiamo trovato una situazione con oltre 200. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Ztl, l'assessore Vossi fa il punto: costi, riorganizzazione, trasparenza ed equità tariffaria"Migliorato il controllo e la trasparenza delle autorizzazioni rilasciate e garantendo una gestione più ordinata degli accessi" Non semplici aumenti,...
Più di 130 cani accolti al rifugio Aronne, Emanuele Cipolla: “Adozioni in calo e randagismo in crescita”Il volontario agrigentino racconta la realtà quotidiana di chi si prende cura di tanti amici a quattro zampe, tra emergenze continue, mancanza di...
Argomenti più discussi: Randagismo a Sciacca, la V Commissione attacca: Sistema fermo, costi alti e nessuna strategia; Sciacca, da emergenza a nuova vita, adottato il cane di contrada Ferraro.
Lotta al randagismo, in Calabria arriva una nuova proposta di leggeL’assessore Pasqualina Straface presenta la riforma della legge 45/2023 che riguarda da vicino il problema del randagismo: ... quicosenza.it
Randagismo, Straface: Riforma necessaria per superare l’emergenza e costruire un sistema efficaceAssessore regionale: Per troppo tempo il tema è stato affrontato senza una strategia, senza strumenti adeguati e senza una visione di sistema, ... catanzaroinforma.it
L'iniziativa del Comune per contrastare il randagismo e facilitare il ritrovamento degli animali smarriti o rubati - facebook.com facebook
Colonie feline, il Comune di Oristano investe 12mila euro contro il randagismo x.com