Vandalizzate ancora le sedi dei partiti | questa volta con la schiuma epossidica

Le sedi dei partiti sono state nuovamente prese di mira con atti di vandalismo che questa volta hanno coinvolto l’utilizzo di schiuma epossidica. A distanza di alcuni mesi da precedenti danneggiamenti che avevano coperto saracinesche e vetrine con scritte ingiuriose, i responsabili hanno spruzzato il materiale lungo il bordo delle porte. L’obiettivo sembra essere quello di bloccare gli ingressi una volta che la schiuma si sarà solidificata.

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Ad aprile avevano vandalizzato le saracinesche e le vetrine coprendole di scritte ingiuriose. Adesso i vandali sono tornati all’attacco spruzzando la schiuma epossidica lungo il bordo della cler con l’obiettivo, una volta solidificata, di bloccare l’ingresso. È successo a Cesano Maderno e ad. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Vandalizzata (ancora) la sede del partito: questa volta con la schiuma epossidica Nuove velostazioni, i 900 posti per le bici restano (quasi) vuoti: sedi vandalizzate e inaccessibiliAll’ingresso del bici park di Bignami, un’auto parcheggiata di traverso blocca completamente l’accesso. Un ragazzo arriva pedalando, scende dalla sella e prova a capire se esiste uno spiraglio per ... milano.repubblica.it