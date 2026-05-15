Valeria Marini parla di sesso senza filtri | boccia il termine classico e inventa la posizione da cavalla
Valeria Marini ha partecipato a un videocast chiamato Privé by MOW ed Escort Advisor, durante il quale ha discusso apertamente della propria vita intima e del rapporto con la sessualità. La showgirl ha espresso la sua opinione sul termine “classico” associato al sesso, bocciandolo, e ha condiviso la sua proposta di una nuova posizione chiamata “da cavalla”. La conversazione si è svolta senza filtri, offrendo un racconto diretto e senza censure.
Una Valeria Marini senza filtri come non l'avevamo mai vista né ascoltata. Nel corso del videocast Privé by MOW ed Escort Advisor, Valeria Marini ha parlato apertamente della sua vita intima e del rapporto con la sessualità. La showgirl ha raccontato di aver avuto esperienze di sesso di gruppo. 🔗 Leggi su Today.it
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