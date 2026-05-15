Valeria Marini parla di sesso senza filtri | boccia il termine classico e inventa la posizione da cavalla

Valeria Marini ha partecipato a un videocast chiamato Privé by MOW ed Escort Advisor, durante il quale ha discusso apertamente della propria vita intima e del rapporto con la sessualità. La showgirl ha espresso la sua opinione sul termine “classico” associato al sesso, bocciandolo, e ha condiviso la sua proposta di una nuova posizione chiamata “da cavalla”. La conversazione si è svolta senza filtri, offrendo un racconto diretto e senza censure.

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