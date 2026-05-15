Val Chisone | riaprono le gallerie Craviale e Turina dopo il guasto

Le gallerie Craviale e Turina nella Val Chisone sono state riaperte dopo un'interruzione causata da un guasto ai cavi ad alta tensione. Il problema ha portato al blocco totale dei sistemi antincendio presenti nelle gallerie, rendendo necessaria la loro temporanea chiusura. Le autorità hanno intervenuto per riparare il danno e ripristinare il funzionamento degli impianti di sicurezza. La riparazione ha richiesto interventi tecnici specifici e verifiche di sicurezza prima della riapertura.

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