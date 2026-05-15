Val Chisone | riaprono le gallerie Craviale e Turina dopo il guasto
Le gallerie Craviale e Turina nella Val Chisone sono state riaperte dopo un'interruzione causata da un guasto ai cavi ad alta tensione. Il problema ha portato al blocco totale dei sistemi antincendio presenti nelle gallerie, rendendo necessaria la loro temporanea chiusura. Le autorità hanno intervenuto per riparare il danno e ripristinare il funzionamento degli impianti di sicurezza. La riparazione ha richiesto interventi tecnici specifici e verifiche di sicurezza prima della riapertura.
? Punti chiave Come hanno risolto il guasto tra i cavi ad alta tensione?. Cosa ha causato il blocco totale dei sistemi antincendio?. Perché è stato necessario costruire un bypass di novanta metri?. Quali rischi hanno affrontato gli operai durante gli scavi sotterranei?.? In Breve Infiltrazione d'acqua ha danneggiato pompa elettrica centrale dal primo aprile.. Tecnici Smat hanno installato 90 metri di tubi bypass per il ripristino.. Interventi effettuati vicino a cavi elettrici da 400 e 15.000 Volt.. Circuito idrico danneggiato si estende per 3.300 metri sotto il suolo.. Le gallerie Craviale e Turina sulla provinciale 23 riaprono al traffico nella serata di questo venerdì 15 maggio, segnando la fine dei lavori sulla variante di Porte in Val Chisone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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