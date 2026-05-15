Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 15 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Da superguidatv.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 15 maggio 2026, viene trasmessa in diretta su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. La trasmissione include le puntate del Trono Over e del Trono Classico, disponibili anche in streaming attraverso Witty TV. Le anticipazioni segnalano che saranno presenti diversi protagonisti, con discussioni e incontri tra i partecipanti. La giornata si svolge con riprese dal vivo, offrendo agli spettatori un esempio delle dinamiche interne del programma.

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Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 15 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ciro a confronto con le corteggiatrici Elisa e Martina. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono classico con Marco e Cinzia. Il cavaliere ha deciso di lasciare il programma: cosa deciderà di fare la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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