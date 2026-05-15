Una mano una selce e il fiume | un murale per unire le comunità alluvionate
Il 16 maggio 2023 le piogge intense e prolungate provocarono un’alluvione che interessò diverse aree della provincia di Forlì. Le acque ingrossarono i fiumi, sommergendo strade e abitazioni, e costrinsero molte persone ad abbandonare le proprie case. In risposta a questa emergenza, è stato realizzato un murale che rappresenta una mano, una selce e un fiume, simboli scelti per unire le comunità colpite dall’evento. La creazione artistica mira a rafforzare il senso di solidarietà tra i residenti.
Era il 16 maggio 2023 quando le piogge incessanti causarono un’alluvione senza precedenti, che segnò le città e i paesi della provincia di Forlì. Il ponte di Schiavonia fu luogo nevralgico nei giorni dell’alluvione: simbolicamente e fisicamente separava i Quartieri Cava, San Benedetto e Romiti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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