Un progetto di valenza sociale Passare ’Dall’uovo al pulcino’ grazie agli ospiti della Rsa ’Valeri’
Un progetto a sfondo sociale coinvolge gli ospiti di una Rsa locale, che partecipano a un’attività chiamata ‘Dall’uovo al pulcino’. Dopo aver riscontrato un buon riscontro nelle scuole primarie, il progetto è stato riproposto in questa struttura, con l’obiettivo di favorire momenti di condivisione e coinvolgimento tra gli anziani e gli animali. La iniziativa si concentra sull’allevamento di uova e sulla crescita dei pulcini, offrendo agli ospiti un’esperienza diretta e semplice, senza l’uso di tecnologie o interventi complessi.
Dopo il successo nelle scuole primarie, il progetto ’Dall’uovo al pulcino’ del giovane allevatore amatoriale Nicolò Sorrentino arriva anche alla Casa di riposo ’Valeri’ di Santa Fiora, trasformando l’attesa della nascita dei pulcini in un’esperienza di condivisione, partecipazione e memoria per gli anziani ospiti della struttura. Si è svolto l’incontro inaugurale dell’iniziativa alla presenza del consigliere comunale alle Politiche giovanili e sviluppo agricolo Tommaso Pastorelli, degli ospiti della casa di riposo, dei familiari e degli operatori. Durante l’incontro Sorrentino ha illustrato il funzionamento dell’ incubatrice e le varie fasi dello sviluppo dei pulcini fino alla schiusa prevista per venerdì 29. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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