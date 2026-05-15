Un progetto di valenza sociale Passare ’Dall’uovo al pulcino’ grazie agli ospiti della Rsa ’Valeri’

Un progetto a sfondo sociale coinvolge gli ospiti di una Rsa locale, che partecipano a un’attività chiamata ‘Dall’uovo al pulcino’. Dopo aver riscontrato un buon riscontro nelle scuole primarie, il progetto è stato riproposto in questa struttura, con l’obiettivo di favorire momenti di condivisione e coinvolgimento tra gli anziani e gli animali. La iniziativa si concentra sull’allevamento di uova e sulla crescita dei pulcini, offrendo agli ospiti un’esperienza diretta e semplice, senza l’uso di tecnologie o interventi complessi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui