Un procuratore di un calciatore del Napoli lo offre all’estero | ecco di chi si tratta

Un procuratore di un calciatore del Napoli ha manifestato interesse nel portare il suo assistito all’estero. Si tratta di Alex Meret, portiere della squadra partenopea, che sta considerando eventuali trasferimenti internazionali. Non ci sono ancora dettagli sui club interessati o sui tempi delle decisioni, ma la possibilità di un cambiamento di destinazione è stata confermata. Al momento, nessuna ufficialità sulla trattativa o su eventuali offerte concrete.

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano da Napoli e dalla Serie A. Il portiere azzurro, nonostante la preferenza per una permanenza nel campionato italiano, starebbe valutando nuove opportunità all’estero. Tra le ipotesi più concrete emergono la Premier League e soprattutto la Ligue 1, dove alcuni club seguono con attenzione la sua situazione. Secondo indiscrezioni raccolte da AreaNapoli.it, il procuratore Federico Pastorello avrebbe proposto Meret al AS Monaco. La società del Principato è alla ricerca di un portiere affidabile e più giovane rispetto all’attuale titolare Lukas Hradecky, che compirà 37 anni a novembre. I dirigenti monegaschi starebbero quindi valutando profili in grado di garantire continuità e prospettive future. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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