Un poggiatesta ' stupefacente' l' escamotage non inganna la Polizia | spuntano dosi di cocaina arrestato

Durante un normale controllo di routine, gli agenti hanno fermato un’auto a noleggio e, esaminando il sedile, hanno notato un poggiatesta che sembrava senza particolari caratteristiche. Tuttavia, un’ispezione più accurata ha rivelato che il poggiatesta nascondeva dosi di sostanza stupefacente. La scoperta ha portato all’arresto del conducente, che è stato condotto in commissariato. La presenza di droga è stata confermata attraverso le analisi di laboratorio eseguite sul materiale sequestrato.

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A prima vista sembrava un normale sedile di un’auto a noleggio, ma a un controllo più approfondito quel poggiatesta nascondeva un segreto decisamente meno rilassante di quanto la sua funzione suggerisse. È questo l’aspetto più curioso emerso durante un controllo d’iniziativa degli agenti della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla poliziaANCONA – I suoi movimenti erano già stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, che una volta rilevata la cessione di una dose di...