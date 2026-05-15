Un dono in musica | concerto gospel benefico al Collegio Alberoni

Sabato 23 maggio 2026 alle 18 si terrà presso la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni un concerto gospel organizzato dagli Amici della Lirica. L’evento è dedicato alla raccolta fondi per i bambini della scuola dell’infanzia Mirra. L’ingresso è aperto al pubblico e l’iniziativa si inserisce tra le attività benefiche promosse dall’associazione. La serata prevede un’esibizione musicale con brani gospel interpretati da artisti locali. L’obiettivo è sostenere le attività educative della scuola dell’infanzia Mirra.

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Sabato 23 maggio 2026 alle 18 nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni gli Amici della Lirica sono lieti di invitare il pubblico a “Un dono in musica”, concerto Gospel benefico per i bambini della scuola dell’infanzia Mirra. Un biglietto, un gesto semplice, un impatto concreto.Con “Un dono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Luke Moody / Precious Memories / Benefit concert for the Texas Gospel Music Hall of Fame Sullo stesso argomento Leggi anche: Dallo spiritual al gospel, concerto benefico di Voices of Joy con Moris Pradella