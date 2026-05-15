Un anno da sindaco tra prospettive e sfide per Ravenna | Barattoni incontra la cittadinanza
A meno di un anno dalla sua elezione, il sindaco di Ravenna parteciperà a un incontro pubblico organizzato dal circolo locale del Partito Democratico. L’appuntamento è previsto per lunedì 18 maggio e vedrà la partecipazione del primo cittadino, che incontrerà i cittadini per discutere delle prospettive e delle sfide affrontate dall’amministrazione. L’evento rappresenta un momento di confronto tra amministratori e residenti, volto a condividere le esperienze maturate e le questioni da affrontare nel prossimo futuro.
A poco meno di un anno dalla sua elezione a sindaco, lunedì 18 maggio il primo cittadino Alessandro Barattoni sarà protagonista di un incontro pubblico promosso dal circolo del Partito democratico D’Attorre. L’iniziativa, dal titolo “Un anno da sindaco. Le sfide per la città”, sarà l’occasione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Il sindaco Barattoni incontra l'Asd Tennistavolo Acli: crescita sportiva e inclusione al centroOggi l’Asd coinvolge oltre 100 adulti e circa 40 tra bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, confermandosi come una realtà sportiva dinamica e...
Un anno di Commissariamento, Perrotta incontra i candidati SindacoTempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, nella Casa Comunale si è svolto un incontro istituzionale tra il...
Ravennawebtv. . Amministrative Cervia. DeLorenzi lancia la sfida: Non riconosco più la mia città Fratelli d'Italia, Forza Italia e Patto per il Nord hanno scelto Marco Delorenzi come candidato sindaco a Cervia. 60 anni, da oltre 30 anni dipendente in Comune, facebook
RT @FrancescoT95953: @gaia_r11 erano in una pineta ed erano stati messi li per bellezza, poi sono cresciuti di numero, dopo il sindaco di… x.com
Un anno da sindaco, Barattoni fa il punto: incontro pubblico sulle sfide di RavennaUn anno alla guida della città e uno sguardo già proiettato alle prossime sfide. Lunedì 18 maggio alle 20.30, nella sala Strocchi di via Maggiore 71, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni sarà pr ... ravennawebtv.it
Ci sono 481 comuni che hanno almeno un McDonald's in Italia! reddit
Al Teatro Alighieri il sindaco celebra gli 80 anni dalla prima seduta del Consiglio comunale di RavennaIl Consiglio comunale della Ravenna democratica compie 80 anni. Domenica 17 maggio, alle 10, al teatro Alighieri di Ravenna in via Mariani 2, si terrà una ... ravennanotizie.it