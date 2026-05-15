Un anno da sindaco tra prospettive e sfide per Ravenna | Barattoni incontra la cittadinanza

A meno di un anno dalla sua elezione, il sindaco di Ravenna parteciperà a un incontro pubblico organizzato dal circolo locale del Partito Democratico. L’appuntamento è previsto per lunedì 18 maggio e vedrà la partecipazione del primo cittadino, che incontrerà i cittadini per discutere delle prospettive e delle sfide affrontate dall’amministrazione. L’evento rappresenta un momento di confronto tra amministratori e residenti, volto a condividere le esperienze maturate e le questioni da affrontare nel prossimo futuro.

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