Un anno di Commissariamento Perrotta incontra i candidati Sindaco

Oggi, mercoledì 29 aprile 2026, nella Casa Comunale si è tenuto un incontro tra il Commissario Straordinario e i candidati alle prossime elezioni comunali. L’appuntamento ha segnato il primo anniversario dall’avvio del commissariamento dell’ente. La riunione si è concentrata sulla presentazione delle attività svolte nel corso dell’anno e sui temi legati alla futura amministrazione locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, nella Casa Comunale si è svolto un incontro istituzionale tra il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, e i tre candidati alla carica di Sindaco per le prossime Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026, Laura Nargi, Gianluca Festa e Nello Pizza. L’incontro, promosso dal Commissario Straordinario, è nato esclusivamente con l’obiettivo di garantire una informazione completa sulle principali attività che sono state portate avanti durante i mesi di gestione commissariale. In particolare, sono state messe in evidenza le iniziative che sono state...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un anno di Commissariamento, Perrotta incontra i candidati Sindaco Notizie correlate Confcommercio incontra i candidati a Sindaco della città di ArezzoArezzo, 10 aprile 2026 – In vista delle prossime elezioni amministrative, Confcommercio Firenze-Arezzo promuove un momento di confronto diretto tra i... Elezioni nel fermasino: 19 candidati sfidano il commissariamento? Cosa sapere Il 24 e 25 maggio diciannove candidati sfidano le urne in otto comuni fermasini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ora dimissioni: meglio un anno di Commissariamento che continuare così; Tre giorni di ritardo e il rischio di un anno di commissariamento: il ricorso sulle elezioni di Messina finisce a Palermo; Piccinini vuole di nuovo Volongo; Caso Rocchi, c’è l’ombra del commissariamento della Figc. Calabria. Dopo 17 anni, il Consiglio dei ministri revoca il commissariamento: Risultato storicoIl via libera su proposta del ministro Calderoli con il parere favorevole di Giorgetti e Schillaci. Il presidente Roberto Occhiuto: Ci siamo liberati di questa camicia di forza. quotidianosanita.it Sci paralimpico, legittimo il commissariamento: collassi psicofisici, disegni persecutori e umiliazioniIl Collegio di Garanzia del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) ha confermato in maniera definitiva la legittimità del commissariamento della Federazione ... corriere.it FIGC: Voi siete per Malagò o commissariamento - facebook.com facebook #AIA verso il commissariamento: #Rizzoli il nome in pole position x.com