Venerdì 24 aprile 2026, il montepremi del SuperEnalotto ha raggiunto i 154,3 milioni di euro, rendendo questa estrazione particolarmente attesa. I numeri vincenti di Lotto e 10eLotto sono stati annunciati durante la serata, mentre l'estrazione del SuperEnalotto ha portato alla scoperta dei numeri estratti. Nessuno ha centrato la sestina vincente, e il montepremi continua a salire.

Milano, 24 aprile 2026 – Sempre più stellare il montepremi del SuperEnalotto che questa sera, venerdì 24 aprile, indovinare la sestina vale 154,3 milioni di euro. Anche giovedì 23 aprile infatti nessuno ha centrato il 6. E il Superenalotto si conferma ancora il gioco a premi “più ricco” al mondo Immagini di giocate al Superenalotto con il montepremi di 100.000.000 di euro Foto arcieri L’ultimo “6” è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di venerdì 24 aprile 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 10 Aprile 2026

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