Uil Avellino-Benevento assemblea territoriale al Carcere Borbonico
Il prossimo 19 maggio alle 9:00 si svolgerà presso il Salone Blu del Carcere Borbonico un'assemblea territoriale della UIL Avellino-Benevento. L'incontro si inserisce nel percorso verso il XIV Congresso Regionale della UIL Campania. Durante l'appuntamento si discuteranno questioni legate alla rappresentanza e alle attività sindacali nella zona. L'evento coinvolge i membri della UIL e si svolge in un luogo simbolico, il Carcere Borbonico, che ospita l'assemblea.
Si terrà il prossimo 19 maggio alle ore 9:00, presso il Carcere Borbonico – Sala Blu, l’Assemblea Territoriale della UIL Avellino-Benevento, appuntamento centrale nel percorso verso il XIV Congresso Regionale UIL Campania. L’Assemblea Territoriale della camera sindacale di Avellino e Benevento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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