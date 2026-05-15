Uil Avellino-Benevento assemblea territoriale al Carcere Borbonico

Da avellinotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 19 maggio alle 9:00 si svolgerà presso il Salone Blu del Carcere Borbonico un'assemblea territoriale della UIL Avellino-Benevento. L'incontro si inserisce nel percorso verso il XIV Congresso Regionale della UIL Campania. Durante l'appuntamento si discuteranno questioni legate alla rappresentanza e alle attività sindacali nella zona. L'evento coinvolge i membri della UIL e si svolge in un luogo simbolico, il Carcere Borbonico, che ospita l'assemblea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si terrà il prossimo 19 maggio alle ore 9:00, presso il Carcere Borbonico – Sala Blu, l’Assemblea Territoriale della UIL Avellino-Benevento, appuntamento centrale nel percorso verso il XIV Congresso Regionale UIL Campania. L’Assemblea Territoriale della camera sindacale di Avellino e Benevento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Bullismo, l'ex Carcere Borbonico di Avellino ospita "Educhiamo al Rispetto"Il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino sarà la quinta e ultima tappa campana di "Educhiamo al Rispetto.

Leggi anche: Avellino, "In nome della Giustizia": dibattito sulla riforma al Carcere Borbonico

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web