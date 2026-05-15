Tutta La Verità | Garlasco | Stasi dovrebbe essere libero

Dopo sedici anni di detenzione, Alberto Stasi si trova ancora in carcere per un omicidio che potrebbe non aver commesso. Le indagini e le prove raccolte finora sono state riesaminate, portando a un cambio di ipotesi e indicazioni che puntano ora su un altro sospettato. La decisione dei giudici si basa sui risultati del lavoro delle forze dell’ordine e delle perizie effettuate nel corso del procedimento. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione sull’efficacia del sistema giudiziario.

Ecco il risultato del lavoro della Repubblica dei Giudici: Alberto Stasi è in prigione da 16 anni per un delitto che potrebbe non aver commesso e gli indizi ora vedrebbero come colpevole Andrea Sempio. Prove ignorate, perizie ribaltate e l’anomalia della Cassazione. Il sospetto di un errore giudiziario si fa sempre più pesante. Ieri Piazza Affari ha guardato lo scorrere dei prezzi con la stessa emozione con cui si osserva un jukebox che torna improvvisamente a funzionare. Il Ftse Mib ha superato quota 50.000 punti, chiudendo a 50.050. Un numero che sa di archeologia finanziaria, perché riporta Milano vicinissima al record assoluto del marzo 2000, ai tempi della new economy, quando si pensava che Internet avrebbe abolito le recessioni e che ogni ragazzo con un modem fosse destinato a diventare milionario. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Garlasco, Belpietro: Stasi dovrebbe essere libero | Tutta la Verità

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